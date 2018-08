Talloze koeien vergiftigd: accuresten in voer en beschimmelde aardappelen

Tientallen koeien zijn vorig jaar ernstig vergiftigd. Ze kregen beschimmelde aardappels, drinkwater met giftig koper of ziekmakende planten. Een boer mixte per ongeluk een accu door het voer, waarna elf koeien blind werden en schuimbekkend stierven.

Dat blijkt uit documenten die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar buiten heeft gebracht na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Boeren deden melding van de vergiftigingsgevallen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.



In 2017 kreeg de Gezondheidsdienst honderddertig telefoontjes van boeren over mogelijke vergiftigingen. Bij één bedrijf stierven meerdere beesten nadat ze beschimmelde zoete aardappels hadden gegeten. De dieren kregen last van schuimbekken, bloedneuzen en ademhalingsproblemen. Na sectie bleek dat de longen van de koeien ernstig waren aangetast.

Accu in voer

Op een andere boerderij had een veehouder bij het laden van zijn voermengwagen per ongeluk een accu opgeschept die in de buurt van het voer lag. De accu werd in de wagen gemengd met het voedsel voor een groep van dertig jonge koeien. Een paar uur later zag de boer grove stukken accu tussen het voer. Hij haalde alles weg, maar het kwaad was toen al geschied.



Na twee dagen werden meerdere koeien blind. Ze gingen tandenknarsen en schuimbekken. Elf dieren overleefden het eten van de accuresten niet. Pathologisch onderzoek wees uit dat ze waren gestorven aan loodvergiftiging. De zaak werd gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, omdat mogelijk lood in de melk was terechtgekomen.

Koper