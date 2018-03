Talloze ING-klanten in problemen door dubbele afschrijving van pinbetalingen

,,We werden vanmorgen vroeg al platgebeld door benzinepomphouders die allerlei problemen hebben met klanten die ineens niet kunnen betalen,'' zegt Michel van Bommel van Detailhandel Nederland. ,,Dit is echt heel vervelend. De benzine zit al in de tank, dus dan moet er een andere betalingsafspraak worden gemaakt. Maar er zijn ook winkeliers bijvoorbeeld, die er toch niet op vertrouwen dat de klant later wel komt betalen en dan toch zeggen: zet de spullen maar weer terug.''



In ING alarmlijn was vanmorgen pas na veel geduld uitoefenen bereikbaar. Een medewerker zei ‘dat er een storing is geweest, dat er hard aan gewerkt wordt om het te herstellen en dat iedereen nu ineens belt’. Hij weet niet of er nog meer bedragen twee keer gaan worden afgeschreven en wanneer het probleem wordt hersteld.