Taghi gaat zichzelf verdedigen na stoppen Weski: ‘Een opluchting voor heel veel mensen’

Willem (65) leeft bijna zelfvoor­zie­nend: ‘In 40 jaar heb ik één keer de groene bak aan de straat gezet’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Willem Penninkhof (65) en zijn vrouw Alberdien leven grotendeels zelfvoorzienend in Twello. ,,De kennis die we hier in 40 jaar heb opgebouwd, wil ik graag delen.”