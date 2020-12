Tachtig uur werkstraf voor man die RIVM wilde aanvallen met een granaat: ‘Zoek dekking’

Podcast Gegijzeld: Joseph zat vier jaar lang onterecht vast in een Marokkaan­se cel

11:00 In de tweede aflevering van de podcast Gegijzeld gaat Arjan Erkel in gesprek met Joseph Oubelkas. Hij zat meer dan vier jaar onterecht vast in een Marokkaanse cel. Daar schreef hij een boek over ‘400 brieven van mijn moeder’.