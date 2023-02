Tachtig procent van de Nederlanders ‘niet echt of helemaal niet’ voorbereid op overstroming

Ruim tachtig procent van de Nederlanders geeft aan niet echt, of zelfs helemaal niet te zijn voorbereid op een overstroming. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Slechts vier procent van alle respondenten denkt dat de kans dat hun eigen woning gedeeltelijk onder water komt te staan in de komende tien jaar groot is. De hulporganisatie noemt de cijfers ‘zorgelijk’.

Meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen, stelt het Rode Kruis. Extreme regenval of veel smeltwater in de rivieren kan tot wateroverlast leiden en ook de Noordzee kan met zware storm en hoogwater een bedreiging vormen. Dat weten ook veel mensen, want bijna een op de vier ondervraagden heeft zelf te maken gehad met een grote overstroming of kent iemand die ermee te maken heeft gehad.



Toch geeft maar zes procent aan actie te hebben ondernomen na de overstromingen in Limburg in 2021. En maar dertien procent van de respondenten zegt in het algemeen ‘goed tot redelijk te zijn voorbereid’ op een overstroming.

,,Woensdag herdenken we de Watersnoodramp van 1953. Korter geleden werd Limburg overvallen door het water. We hebben gezien dat een volgelopen kelder of schade aan je huis als gevolg van een overstroming ook in Nederland kan gebeuren. Het Rode Kruis vindt het zorgelijk dat zo weinig mensen zich hier bewust van zijn,” zegt Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulp. ,,Ook het nieuws over hoge waterstanden deze maand zijn voor mensen geen reden voor een betere voorbereiding.”

Opvallend

Vijf jaar geleden voerde het Rode Kruis een soortgelijk onderzoek uit. Toen gaf een kwart van de mensen aan zich zorgen te maken over een overstroming, en dat is nu gedaald tot veertien procent. Het Rode Kruis noemt dat ‘opvallend’ omdat in de tussentijd het percentage respondenten steeg dat zelf iemand kent die met een grote overstroming te maken had, met tien procent.

Quote Ook het nieuws over hoge waterstan­den deze maand zijn voor mensen geen reden voor een betere voorberei­ding Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis

Het Rode Kruis adviseert mensen om op de website Overstroomik.nl op te zoeken of het water ook in jouw buurt te hoog kan komen en zich voor te bereiden op een noodsituatie. ,,Ook al schatten ze in dat de kans dat er iets gebeurt klein is”, zegt de hulpdienst. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om drie liter water per persoon per dag in huis hebben, omdat het leidingwater bij een overstroming ernstig vervuild raakt.

