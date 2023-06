Tachtig bedrijven getroffen door brand Ter Aar, oorzaak kan nooit achterhaald worden

'tientallen miljoenen schade'Alle pakweg tachtig bedrijven op industrieterrein Bovenland in Ter Aar zijn getroffen door de enorme brand van afgelopen vrijdagavond. De schade loopt ongetwijfeld in de tientallen miljoenen euro’s. Dat zegt Jan Hardenberg van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON). De oorzaak van de enorme vuurzee kan waarschijnlijk nooit achterhaald worden.

Hardenberg is namens de VON het aanspreekpunt voor Bovenland. ,,Ook de bedrijven die niet direct door de vlammen zijn getroffen hebben op de een of andere manier wel last van wat er is gebeurd. Er is uiteraard ook roet- en waterschade. Een deel van Bovenland zit sowieso zonder stroom, omdat een transformatorhuisje volledig is verwoest. Elders zijn de waterleidingen en regenpijpen door de enorme hitte gesmolten. Hetzelfde geldt voor de laadkleppen van trucks die op Bovenland geparkeerd stonden.”

VON is nu met de gedupeerden in gesprek over oplossingen, bijvoorbeeld als het gaat om de stroom. Hardenberg: ,,We kijken ook naar vervangende bedrijfsruimte. Woensdag hopen we iets meer duidelijkheid te kunnen bieden aan de getroffenen. Verder moet er ook gewoon nog heel veel bekend worden over de omvang van dit drama.”

Tranen

Maar dat de impact enorm is, staat buiten kijf. ,,De ene ondernemer is blij omdat die geluk heeft gehad en de schade mee lijkt te vallen, anderen zijn in tranen omdat hun hele bedrijf weg is”, vervolgt Hardenberg. Naast eerder genoemde bedrijven als TN Plastics, enkele loodsen van houthandel Van Hameren en een opslag van meubelbedrijf Zitmaxx gaat het om een autoschadebedrijf (Voortman). De houthandel zelf is níét uitgebrand, meldt Van Hameren op de eigen website. Woensdag wil deze ondernemer weer open.

Volledig scherm De ravage door de brand op Bovenland in Ter Aar. © Josh Walet

Een deel van Bovenland is nog met hekken afgezet. Afhankelijk van waar hun bedrijf zit, kan een deel van de ondernemers wél bij hun pand. De gemeente Nieuwkoop raadt ondernemers aan legitimatie bij zich te hebben, zodat zij kunnen aantonen dat zij er iets te zoeken hebben. Een deel van de panden is sowieso niet veilig, verder wordt dat op delen van Bovenland pand voor pand bekeken. Daarna krijgen ondernemers eventueel groen licht om hun bedrijfspand in te gaan.

Beveiliging

Jan Hardenberg van de VON prijst de inzet van de hulpdiensten. ,,Het is logisch dat zij zich vrijdagavond een poos hebben moeten terugtrekken, voor hun eigen veiligheid. Dat er meerdere brandhaarden waren, is ook bijzonder. Gelukkig is het vuur niet overgeslagen naar een onderkomen voor Poolse arbeiders, niet ver van Bovenland.”

Lees verder na de video.

Waar Hardenberg totaal geen begrip voor heeft, is voor sommige kijkers afgelopen weekend. ,,Heel bizar dat je een stoeltje neerzet en met een biertje in je hand naar de ondergang van een ander gaat zitten kijken. Alsof zoiets leuk is.”

Doordat de stroom was uitgevallen, waren bedrijven ook niet zoals gewoonlijk beveiligd. De gemeente Nieuwkoop heeft toen beveiliging geregeld om ongewenst bezoek weg te houden. Er worden geen agenten ingezet voor (extra) toezicht, aldus de politiewoordvoerder.

De oorzaak van de enorme vuurzee kan waarschijnlijk nooit achterhaald worden. De recherche is afgelopen weekend op bedrijventerrein Bovenland geweest. Een politiewoordvoerder meldt dat geen aanwijzingen zijn gevonden voor brandstichting. Wat dan wel de oorzaak van de enorme brand is geweest, kan de woordvoerder niet zeggen. De politie roept omwonenden en ondernemers op Bovenland op contact te zoeken als ze iets bijzonders hebben gezien, ook bijvoorbeeld op hun camerabeelden.

Bekijk hieronder de video waarin brandweercommandant Hans Zuidijk en burgemeester Robbert-Jan van Duijn meer vertellen over de brand. De tekst gaat daarna verder.

Oorzaak

De regionale brandweercommandant Hans Zuidijk kon zaterdag op een persconferentie nog niks zeggen over het ontstaan van de brand. Een brandweerwoordvoerder verwacht inmiddels niet dat er nog duidelijkheid komt over de oorzaak van de brand. Veel verder dan dat de brand waarschijnlijk is ontstaan bij het bedrijf TN Plastics en dat er vermoedelijk door ‘vliegvuur’ (wegwaaien van brandende resten) twee of drie brandhaarden waren, komt de brandweer niet. Door de enorme hitte en de uitgebreide inzet van hulpdiensten zijn eventuele aanwijzingen waarschijnlijk ook verdwenen.

Jan Hardenberg van de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop snapt dat de oorzaak van de brand waarschijnlijk niet meer te achterhalen valt. ,,Wij kunnen de hulpdiensten verder alleen maar een compliment maken voor hun inzet.” De gemeente Nieuwkoop heeft afgelopen weekeinde beveiliging geregeld, omdat de stroom was uitgevallen en dus de beveiliging van bedrijven haperde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.