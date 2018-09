Tabaksreus: stop toch met roken

Philip Morris, de producent van Marlboro sigaretten, zou graag zien dat rokers stoppen met roken. Ja, u leest het goed. In een paginagrote advertentie in The New York Times schrijft de hoogste baas van het bedrijf, André Calantzopoulos (foto) dat hij 'zich wil inzetten voor een rookvrije toekomst'. ,,En een gesprek hoe we dat samen kunnen bereiken'', schrijft hij.



Philip Morris doet in de opmerkelijke advertentie zelf alvast een suggestie aan verstokte rokers die maar niet kunnen stoppen; zij verdienen betere alternatieven dan de kankerverwekkende sigaret. En die zouden er zijn. Het bedrijf zegt dat het al vijf miljard dollar investeerde om oplossingen te bedenken die minder schadelijk zouden zijn.



Zo heeft het zelf een apparaatje op de markt gebracht dat nicotine niet verbrandt, maar smelt. Dat zou veel gezonder zijn dan de sigaret. Een bewering waar artsen en gezondheidsdeskundigen kritische kanttekeningen bij plaatsen. Zij vinden 'minder kankerverwekkend' nog steeds kankerverwekkend en adviseren het apparaatje - in elk geval in Nederland - hetzelfde te behandelen als de sigaret. Dus met reclameverboden, verpakkingseisen en een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar.



Philip Morris roept politieke leiders, beleidsmakers, wetenschappers en andere experts op om het gesprek aan te gaan over de rookvrije toekomst. Een bijzondere stap voor een bedrijf dat miljoenen mensen juist verslaafd heeft gemaakt aan de sigaret en daar nog steeds miljarden aan verdient.