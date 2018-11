Tabaksindustrie zet privé-detectives in tegen illegale verkoop

De VSK speelt de informatie die binnenkomt via de particulier rechercheurs door naar politie, Fiod en Douane. Sträter: ,,Er gaat vreselijk veel geld om in de illegale handel en we zien dat de grootschalige productie van namaaksigaretten zich de laatste jaren naar Nederland verplaatst. Daar willen we iets aan doen. Onze merken worden vervalst, de winkeliers lopen geld mis en de schatkist ook. De opsporingsinstanties zijn blij met de informatie die wij hun op deze manier leveren. Het levert wat ons betreft genoeg waardevols op om het door te zetten.’’

Ook Philip Morris maakt gebruik van een particulier rechercheur. ,,Bij politie, douane en Fiod zijn voldoende mankracht en middelen niet altijd evident’’, zegt Stefanie Pollet, manager preventie illegale handel. ,,Hun focus lijkt tegenwoordig toch meer gericht op de aanpak van drugshandel. Dat begrijpen wij, maar voor ons en voor veel winkeliers is dit een illegale handel die veel schade aanricht. En we krijgen regelmatig tips binnen van winkeliers, die merken dat in hun buurt of online illegale sigaretten worden verkocht. We maken daarom gebruik van een privédetective, die deze signalen oppakt. En daar kunnen we de politie, de Fiod en de douane mee helpen. Dat lijkt me in ieders voordeel. Illegale sigaretten zijn voor ons een niet-bonafide concurrent, dus is het logisch dat we actie ondernemen.’'