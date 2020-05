Taakstraf voor Vindicat-studenten na overtreding coronaregels

De vijftien leden, waaronder een senaatslid, hielden volgens de rector de bewuste avond geen feestje. ,,Er was sprake van een bijeenkomst, maar het was natuurlijk niet toegestaan.’’ De politie greep in en gaf de Vindicaters een boete. Hamann reageerde kort daarna woedend. ,,Ik ben boos en teleurgesteld. We hebben zo hard gewerkt aan onze reputatie. Alles dat we in twee jaar hebben opgebouwd, is voor niets geweest. Zo voelt het. De grond zakt onder je vandaan.”



De vijftien moesten vervolgens van het bestuur bij burgemeester Koen Schuiling hun excuses aanbieden. Hamann: ,,We zijn ook nog bij het UMCG geweest om duidelijk te maken hoe hard dit virus om zich heen grijpt en wat de gevolgen kunnen zijn. Dit bezoek heeft diepe indruk op ze gemaakt.’’



Het is nog niet duidelijk welke taakstraf de vijftien krijgen. ,,We willen deze aan een goed doel besteden. Daar denken we nu over na.’’