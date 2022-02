Sywert van Lienden opgepakt vanwege mondkapjesdeal

Meer dan 20 miljoen

In mei dit jaar meldde Follow the Money dat de drie oprichters van de Hulptroepen meer dan 20 miljoen euro netto overhielden aan een mondkapjesdeal met de overheid. Eerder zei Van Lienden er geen winstoogmerk op na te houden. Ook de medewerkers van Randstad wisten hier niets van. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan over.

Nadat bekend werd dat het drietal miljoenen verdiende aan de deal, vroeg Chris Heutink, topman van Randstad Groep Nederland, per mail opheldering aan Van Lienden. Hij krijg naar eigen zeggen geen reactie. ,,Vervolgens zei hij in Buitenhof dat hij alles met ons al had afgerekend. Dat klopte natuurlijk niet. We kregen pas twee dagen na de uitzending een reactie van hem, met de mededeling: sorry, die mail zat in mijn spambox.’’