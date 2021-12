Syrische vluchtelingen via Belarus naar Budel: ‘De enige optie om uit de hel te komen’

Moe en verloren, zo zien ze eruit, terwijl ze in het asielzoekerscentrum Budel in de rij staan bij de cafetaria voor hun avondeten van worst en aardappelpuree. Drie weken geleden stonden ze nog buiten een winkelcentrum aan de rand van Minsk, de hoofdstad van Belarus. Daar waren ze water en zaklampen aan het inkopen voordat ze een taxi namen naar de grens met Polen.



Ze vertelden toen dat ze naar Nederland wilden. ,,Alle Syriërs die Nederland hebben kunnen bereiken, vertellen ons dat de Nederlanders veel aardiger zijn dan de Duitsers’’, zei Walid (26). ,,Bovendien schijnt iedereen er Engels te spreken.’’ Walid, die net als zijn vijf metgezellen behoort tot de druzen, een religieuze minderheid, kwam uit de stad As-Suwayda, vlak bij de grens met Jordanië. De ingenieur hoopte in Nederland werk te krijgen. ,,Zelfs als ik in een restaurant moet beginnen, doe ik dat met plezier. Zolang ik maar kan werken en leven in dat mooie land.’’