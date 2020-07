Syrische asielzoeker vrijgesproken van deelname aan jihadgroep

Na de arrestatie onderzocht justitie de telefoons en de sociale media van de neven. Daar stonden foto's op waarop Qusai in camouflagekleding staat, met een kalasjnikov. Ook Maher poseerde met wapens. Ook vinden ze chats waarin Qusai tegen anderen zegt dat hij is opgeleid als sluipschutter en dat hij ‘veertien zielen op zijn geweten heeft’. De chats, die wijzen op sympathie voor Jabhat al Nusra, zijn van nadat de twee in Nederland arriveerden.



De neven zeggen dat ze zich in Syrië nooit bij Jabhat al Nusra hebben aangesloten. ,,Er zijn veel wapens in Syrië, ik heb er weleens mee geposeerd, dat deed iedereen”, verklaarde Maher bij de politie. Ze vluchtten uiteindelijk voor de oorlog en om te voorkomen dat ze werden opgeroepen voor dienstplicht in het leger van Assad. Maher raakte onder meer gewond door ontploffende granaten en werd in Nederland geopereerd aan de scherven die nog in zijn lichaam zaten.