Syrische asielzoeker uit Bergen op Zoom langer vast om terreurverdenking

De Syrische asielzoekers Ousai A.T. uit Arnhem en Maher A. uit Bergen op Zoom blijven voorlopig vastzitten op de terreurafdeling van de gevangenis. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vanmiddag besloten op een tussentijdse zitting in de zaak tegen de twee. Justitie verdenkt de mannen ervan dat ze in Syrië lid zijn geweest van terreurgroep Jabhat al Nusra.

In de zomer van 2017 deed de politie na een tip van de geheime dienst AIVD een inval in de toenmalige woning van Ousai (27) in Oosterhout, daar werd een hennepplantage aangetroffen. Tijdens het onderzoek dat volgde, vond de politie op de telefoons van Ousai en zijn vriend en familielid Maher (24) foto’s waarop de twee met wapens te zien zijn. ,,We hebben ook app-gesprekken gevonden waarin onder meer wordt gezegd: ‘ik heb gevochten, wat heb jij gedaan?”, stelde officier van justitie Vreugdenhil vanmiddag. Justitie verdenkt de twee ervan zich in Syrië te hebben aangesloten bij de toenmalige aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroep Jabhat al-Nusra.

'Juist gevlucht voor de oorlog'

De twee Syriërs, waarvan alleen Maher bij de zitting aanwezig was, ontkennen die betrokkenheid ten stelligste. Maher was een student aan de universiteit van Damascus. Dat ze met wapens op de foto staan, maakt hen niet direct terroristen, betoogden hun advocaten. ,,Maher woonde in oorlogsgebied en moest zich door het leven laveren, uiteindelijk is hij juist voor de oorlog weg gevlucht, naar Europa”, stelt zijn advocaat Bouchikhi. Zijn collega Landsman over Ousai: ,,Hij is opgegroeid in wat een strijdgebied werd, hij kent daar veel mensen waarvan er sommigen bij strijdgroepen zitten. Dan kan het zijn dat je daar weleens contact mee hebt, maar dat maakt hem geen terrorist.”

Drie vrienden van de mannen, die ook bij de zitting waren, zeggen dat ook. De vijf waren al vrienden in Syrië en zijn nu allemaal in Nederland. ,,Ik ken die jongens al tien jaar, we zijn als broers, ze hebben niets met terrorisme te maken”, aldus één van hen.

IND