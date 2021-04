Syriëganger Angela B. in rechtszaal: ‘Ik was een dom gansje toen ik vertrok’

Angela B. keerde eind 2020 terug uit Syrië, vanochtend moest ze voor de eerste keer in het openbaar voor de rechter verschijnen in de rechtbank in Rotterdam. Het ging daarbij om een tussentijdse zitting.

Angela B. vertrok in 2014 naar Syrië en sloot zich daar aan bij IS. De Nederlandse vrouw, toen net 19 jaar oud, trouwde er met de Portugese jihadist Fabio: een getalenteerd voetballer, die radicaliseerde. De Portugees, inmiddels omgekomen, zou deel hebben uitgemaakt van een beruchte media-afdeling van IS en verantwoordelijk zijn geweest voor het maken van executievideo’s. Na zijn dood zou ze zijn hertrouwd met een andere Portugese jihadist, Nero Saraiva. Die man zou betrokken zijn geweest bij het gijzelen van westerse journalisten en hulpverleners in Syrië. Hij raakte later zwaargewond en zit nu in de gevangenis.

Tot het einde

Ze is uiteindelijk drie keer getrouwd geweest met een IS-strijder, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Justitie ziet haar ook niet als ‘een dom gansje dat daar zomaar heen is gegaan'. Sterker nog: ze bleef er tot het einde. Toen het Kalifaat nog maar uit één stad bestond, Baghuz, was Angela daar nog en appte ze haar moeder dat ze ok was en streed voor haar geloof, aldus het OM. Pas na de val van het Kalifaat belandde ze in een Syrisch detentiekamp. Daar stierf een van haar kinderen, volgens haar was dat de schuld van de Koerden in het gebied die niet genoeg medische zorg gaven.

B. deed niet mee aan de grote rechtszaak van 23 Nederlandse vrouwen die vanuit detentiekamp Al Hol Nederland probeerden te dwingen hen en hun kinderen terug te halen. Ze liet haar lot liever bepalen door Allah dan door een rechter, liet ze toen vanuit het kamp aan deze site weten.

Vanuit kamp Al Hol ontsnapte ze uiteindelijk naar Noordwest-Syrië en later naar Turkije. Eind 2020 kwam ze terug naar Nederland.

Ronselen

Justitie verdenkt haar van het lidmaatschap van IS, maar ook van ronselen. Eenmaal in Syrië zou Angela via social media andere vrouwen (onder wie drie jonge Nederlandse vrouwen) naar het Kalifaat hebben willen lokken. Ze schreef onder meer op facebook ‘ISIS aan de macht!’ En dat het voor iedereen ‘een verplichting is om naar Syrië te komen'.

Dat Angela niet zou hebben geweten wat haar mannen in Syrië deden, gaat volgens het OM niet op. Zo staat ze op meerdere foto's en video's waar ook wapens op te zien zijn. Ook zou ze actief zijn geweest in een appgroep (een soort Marktplaats voor het Kalifaat) waarin kinderkleding maar ook wapens werden aangeboden. ,,Angela bood er een handgranaat te koop aan”, aldus de officier van justitie.

Huiselijk geweld

Volgens haar advocaat Van Galen was ze alleen een burger in het gebied: ,,Ze was geen recruiter, geen lid van de jihadpolitie. Ze had er wel een agressieve man van wie ze probeerde weg te komen.” Volgens de advocaat wilde ze in 2015 al weg, maar dat lukte niet.

Ook stelt hij dat Angela heel jong was toen ze vertrok naar Syrië: twee dagen na haar 19de verjaardag. ,,Daar komt bij dat in haar jeugd de situatie thuis onveilig was. Er was al vroeg huiselijk geweld, ze moest met haar moeder in een blijf-van-mijn lijf-huis wonen. Later was ze vatbaar voor loverboys en is ze mishandeld.”

Angela B. zelf vertelde ook over dat laatste: ,,Ik denk dat uit onderzoek blijkt dat ik niet helemaal stabiel was. In tegenstelling tot wat het OM zegt zie ik mezelf wel als een dom gansje toen. Ik kon de gevolgen van dingen vaak niet inzien.”

De Soesterbergse gaat in Nederland niet langer gekleed in de nikab waarmee ze op de foto's in Syrië is te zien. Ze droeg een felgroene hoofddoek, zwarte laarsjes, een grijze ruitjesbroek en een zwart vest. Ze hoopt ‘dat de rechtbank inziet dat ik niet stabiel was toen en dat ik vaak heb geprobeerd terug te komen. Maar dat lukte niet. En als je werd betrapt, dan werd je gestraft door je man.”

De zaak gaat verder op 24 juni.

Volledig scherm Een verslaggever van Zembla reisde naar kamp Al Hol in Noord-Syrië en bezochte de Nederlandse jihadiste Angela B.(vrouw met roze horloge) © BNN/VARA