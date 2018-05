Sylvia zat naast zoon die bijna-aanval luipaarden filmde: 'Peuter werd gered door oma'

De 24-jarige Robin die maandag in de Beekse Bergen schokkende videobeelden maakte van jachtluipaarden die op het punt stonden een Frans jongetje aan te vallen, waarschuwde de andere gezinsleden meerdere malen met handgebaren. Die waarschuwingen zouden ze in de wind hebben geslagen, dat zegt de inwoner van het Zeeuwse Scharendijke.

Hij was maandag samen met zijn ouders in de Beekse Bergen toen er opeens een 'angstaanjagende aanval' dreigde. Zijn moeder Sylvia de Graaf schrijft op Facebook: ,,Ik kan niet omschrijven wat er door je heen gaat als je zoiets meemaakt. Maar het was een echte nachtmerrie.”



De Franse bezoekers stapten tot twee keer toe tijdens een safaririt uit de auto om de roofdieren van dichtbij te bekijken. Op de beelden is te zien hoe twee vrouwen en een kind uit een auto met Frans kenteken stappen om de luierende jachtluipaarden op de foto te zetten. Robin filmde het incident en besloot later samen met andere bezoekers van het park actie te ondernemen.

Volledig scherm © Videostill YouTube

'Het is een godswonder'

,,Ze lijken zich totaal niet bewust van het gevaar waar ze zich in bevinden”, blikt Sylvia terug. Volgens haar wordt het jongetje door zijn oma op het allerlaatste moment weggetrokken voordat de jachtluipaarden toe konden slaan. ,,Het is een godswonder dat ze het er zonder kleerscheuren vanaf hebben gebracht. Het had ook heel anders af kunnen lopen.”

Op sociale media krijgt Robin het verwijt dat hij alleen maar lachend filmde en niet besloot in te grijpen. Tegen deze redactie zegt hij echter dat hij er bewust voor koos om niet te claxonneren. ,,Ik was bang dat ze daar nog agressiever van zouden worden. Ik wist niet hoe die beesten daarop zouden reageren. Je doet wat je kan op zo'n moment, maar op de claxon drukken zou voor een averechts effect kunnen zorgen. We waren bang dat ze zouden schrikken."

Gekkenhuis

Zijn moeder, die ook in de auto zat, onderschrijft dit verhaal. ,,Vol verbazing slaan we het bizarre tafereel gade, terwijl we met gebaren duidelijk proberen te maken dat ze gevaar lopen”, laat ze weten. ,,Het leek alsof ze daar wilden gaan picknicken. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Quote Het leek alsof ze daar wilden gaan picknicken. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt Sylvia de Graaf In de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op het incident in het safaripark. Er klinkt geen brede roep om extra veiligheidsmaatregelen. Volgens roofdierexperts hadden de cheeta’s het duidelijk op het kind voorzien. Dat zag Sylvia maar al te goed. ,,Van dichtbij zie je de koppen van die beesten. Die hadden het duidelijk op dat kleine peutertje voorzien. Ik stierf duizend doden op dat moment, ben heel blij dat het zo goed is afgelopen.”

'Gekkenhuis'

Op dit moment is het een gekkenhuis bij Sylvia thuis. Iedereen, zelfs buitenlandse journalisten, willen haar zoon spreken. Zijn beelden zijn inmiddels ruim 1,2 miljoen keer bekeken en gaan de hele wereld over.

,,De telefoon staat roodgloeiend, de e-mailbox loopt vol, facebookberichten. Er staan zelfs al mensen voor het hek.” De vader van Robin laat weten dat zijn zoon 'een enorme lijst' heeft aan mensen die hij moet terugbellen. ,,Het ging helemaal los toen de beelden gisteren door de media werden opgepakt. Hij heeft een hectische nacht achter de rug."