Sylvana Simons roept op tot boycot van 'homofoob' Voetbal Inside

Simons stelt vast dat 'de mannen van Voetbal Inside' een tekenend voorbeeld zijn van homofobie. ,,Voetbal Inside laat zich al jaren van zijn meest seksistische en racistische kant zien'', aldus Sylvana. ,,En deze week moesten homo’s het weer eens ontgelden. René van der Gijp walgt van homoseks (‘heel ranzig’) én van het idee om twee mannen te zien trouwen. Wat moet het verschrikkelijk zijn dit te aan te horen wanneer je ouders tv kijken en je zelf nog uit de kast wil komen.''

Volgens Simons, zo schrijft ze op Facebook, is het 'treurig genoeg geen verrassing' dat Van der Gijp met teksten strooit die door homo's als kwetsend kunnen worden ervaren. ,,Hij is de man die homofobie in de topsport al eerder normaliseerde door dingen te zeggen als ’14-jarige homo’s stoppen met voetbal, die gaan in een kapperszaak werken’ en ‘15 potten vaseline gingen er doorheen nadat ik al die homo’s over me heen kreeg’.''

Ook Johan Derksen krijgt er van Simons van langs. ,,Hij noemt de Gaypride - het feest en protest voor LHBTI-emancipatie - ‘een bloemencorso’ van ‘heren met een veer in hun reet'.'' Ze vraagt zich af of VI-adverteerders als Amstel Bier, Gillete en Toto zich realiseren wat er in Voetbal Inside wordt gezegd. ,,Willen deze merken ook homofobie mede mogelijk maken? Zo nee: waarom sponsoren deze merken Voetbal Inside dan nog?''

Reactie Johan Derksen

Johan Derksen wordt niet warm of koud van de beschuldigingen. Volgens Derksen zijn hij en Van der Gijp 'in geen geval homofoob'. ,,We zeggen in het programma met een grote knipoog dingen die waarschijnlijk ook in de meeste voetbalkantines worden geroepen. Bij wijze van grap. Niet om wie dan ook te kwetsen.''

Het verbaast Derksen niks dat Sylvana Simons 'weer met iets komt waarmee ze een golfje aandacht genereert'. ,,De Sinterklaas- en Zwarte Piettijd zijn weer voorbij dus heeft mevrouw Simons weer even niks om de aandacht mee te trekken. Ik begin haar zo langzamerhand erg zielig te vinden. Ze roept weer iets en ongetwijfeld krijgt ze straks weer alle ruimte om in door grachtengordelfiguren gedomineerde talkshows haar zegje te doen. Ergerniswekkend is dat. Volgens mij gaat het niet helemaal goed met die Sylvana. Het wordt eens tijd dat ze professionele hulp zoekt. Want dit is niets meer of minder dan ziekelijk.''