Sven moet na concert noodgedwongen in zijn rolstoel overnachten in Ziggo Dome: ‘Ik moest het zelf maar uitzoeken’

Met video Grote uitslaande brand in flatgebouw Amsterdam-Oost, alle bewoners naar nachtop­vang

In een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost heeft zaterdagavond en -nacht een grote brand gewoed. De rookwolk was van een grote afstand te zien, maar nam in de loop van de avond af. Alle bewoners zijn geëvacueerd. Voor hen is nachtopvang geregeld. Pas om 2.30 uur was het vuur volledig onder controle.