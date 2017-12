Suske en Wiske voor het eerst getekend door Nederlander

Voor het eerst is een Nederlandse tekenaar verantwoordelijk voor een volledige uitgave van Suske en Wiske. Gerben Valkema tekende het boek Cromimi, het eerste deel van een jaarlijks terugkerende hommage aan de in Nederland en België zo populaire stripfiguren. ,,Ik ben zó ontzettend trots!" Het album ligt vanaf vandaag in de winkels.