Surframp Scheveningen: 'Vandaag denken we allemaal aan Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max’

Video/UpdateReddingsdiensten hebben vanochtend nog twee lichamen uit het water gehaald bij Scheveningen. Een derde lichaam is gelokaliseerd, maar nog niet geborgen. Daarmee komt het dodental van het surfdrama in de Haagse badplaats op vijf. Het gaat om drie Hagenaars en twee mensen uit Delft. Gisteravond werden al drie surfers bij een reddingsactie uit het water gehaald. Twee van hen stierven.

De zoektocht naar de watersporters die gisteravond vermist raakten in Scheveningen, is vanochtend vroeg rond 05.30 uur hervat bij het Noordelijk Havenhoofd. Daarbij werden kort na elkaar twee lichamen uit het water gehaald. Rond 10.30 uur werd ook een derde lichaam in het water aangetroffen.

De lichamen die op maandagavond uit het water werden gehaald zijn van twee Hagenaars van 30 en 38 jaar oud. Zij bezweken aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. Ook werd een 40-jarige man uit Den Haag gered. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels weer thuis.

Gestaakt

Vanochtend haalden hulpdiensten de lichamen van een Delftenaar (22) en een Hagenaar (24) uit het water. De Kustwacht heeft de zoektocht naar het vijfde slachtoffer, een 23-jarige man uit Delft, aan het eind van de middag gestaakt. Deze is vanmorgen in het water gelokaliseerd, maar kon niet worden geborgen. ,,De zoekactie op het water en vanuit in de lucht is in overleg met de hulpdiensten beëindigd. Helaas is de vijfde persoon niet meer gevonden. We wensen alle nabestaanden veel sterkte in deze moeilijke tijd”, laat de Kustwacht via Twitter weten.

,,We hebben lange tijd onder lastige omstandigheden een klein gebied waar de slachtoffers zijn gevonden grondig doorzocht met boten, voertuigen en vanuit de lucht. Maar hebben helaas niks gevonden. Op een gegeven moment moet je de lastige beslissing nemen om te stoppen met zoeken.”

De Kustwacht sluit zeker niet uit dat op een later moment het stoffelijke overschot nog ergens wordt aangetroffen.

Zwarte dag in Scheveningse geschiedenis Bericht van het bestuur van Jumpteam Scheveningen: ,,Vandaag denken wij allemaal met een zwaar hart aan Joost, Sander, Pim, Mathijs en Max die gisteren de strijd met onze geliefde Noordzee hebben bekocht met hun jonge levens. Een zwarte dag in de geschiedenis van Scheveningen. Onze gedachten zijn ook bij al hun familie en vrienden die het gemis nog niet eens kunnen bevatten. Hopelijk zullen wij onze mede-watersporters en de gevaren van de zee ook morgen niet vergeten.”

Drama

Waarnemend burgemeester Johan Remkes en de politie hielden vanmiddag om 15.00 uur een persconferentie in het stadhuis. De zes surfers kenden volgens Remkes ‘de zee daar als hun broekzak.’ Remkes ging in op het drama dat zich gisteravond afspeelde bij het Noordelijk Havenhoofd. ,,Het verdriet in de Scheveningse gemeenschap is onvoorstelbaar”, zei hij. ,,Men weet hier als geen ander dat ‘De zee geeft en de zee neemt’, maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken en zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend wreed.”

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. ,,In de loop van volgende week hoopt de Veiligheidsregio daarover meer informatie hebben. Vandaag spreken we over slachtoffers, morgen gaan we beginnen met begrijpen wat er is gebeurd.”

Planken

De KNRM heeft ook meerdere surfplanken uit het water gehaald. Surfers uit Scheveningen worden opgeroepen om melding te maken als ze een van de planken herkennen. Dit om uit te sluiten dat er nog meer mensen worden vermist.

In de badplaats is de verslagenheid groot. Mensen zoeken troost bij elkaar bij The Shore. Bij de surfschool is een rouwbord gemaakt. Op het bord staan vijf vissen. Het dier staat symbool voor het wapen van Scheveningen, waarop drie vissen te zien zijn. Het aantal staat voor de vijf omgekomen watersporters. Bij het bord worden de bossen bloemen gelegd die eerder vandaag op het strand werden geplaatst.

Quote Een vriend van me is gisteren uit het water gehaald, die heeft het niet gered Omstander

Een Schevenings stel dat gisteravond de reddingsactie van dichtbij op de voet volgde, staat nu ook weer op het strand. De dramatische afloop hakt er ook bij hen hard in. ,,Het was gisteravond echt heel heftig. Een vriend van me is uit het water gehaald, hij heeft het niet gered”, zegt de 26-jarige vrouw. ,,Gisteravond ging ik naar bed toen daar nog veel onduidelijk over was.”

Haar 33-jarige vriend zegt dat het om ervaren surfers gaan. ,,Het waren lifeguards, ze gaven surfles en deden aan reddingszwemmen.”

Surfles

Dat is ook wat Mark van Haaften weet. Hij woont aan de andere kant van de haven en kan amper bevatten hoe het zo kon misgaan. Zelf kent hij een van de slachtoffers die is overleden en het slachtoffer dat het wel overleefde. ,,Een van die gasten heb ik drie dagen geleden nog gezien. Ik gaf surfles met hem. Het zijn allemaal heel ervaren lifeguards, locals. Ze liggen elke dag in het water als het kan en kennen de zee hier.”

Aanvankelijk dacht Van Haaften dat het om kitesurfers ging, maar later bleken de slachtoffers bekenden van hem te zijn die waarschijnlijk aan het surfen, zwemmen of bodyboarden waren. ,,Pfff, ja dat was wel even bizar ja. Zoiets als dit kan ik me niet herinneren. We hebben allemaal zoiets van hoe kan dit gebeuren? Het doet je wel realiseren dat het zo over kan zijn.”

Reddingswerkers

Meerdere mensen kwamen gisteravond in problemen in de zee. Van acht personen weten reddingswerkers zeker dat ze aan land zijn. Drie golfsurfers werden gisteravond uit zee gehaald, waarvan er twee overleden. Anderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. Vanochtend werden dus nog twee lichamen geborgen.

,,We zijn druk bezig om de lichamen die uit het water zijn gehaald te identificeren”, laat de politie weten. Hoe het kan dat de watersporters gisteren in de problemen zijn geraakt is vooralsnog onduidelijk. ,,Onze prioriteit ligt bij de zoekactie en het informeren van de nabestaanden.”

Een schuimlaag op de zee bij de zoekactie naar vermiste watersporters in Scheveningen.

In de problemen

De surfers maakten deel uit van een groep die bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen was gekomen. Hulpverleners hebben geprobeerd de twee slachtoffers te reanimeren, maar tevergeefs. Daarnaast werd er nog een surfer uit het water gehaald. Hij was bij kennis en gaf aan dat ze met zijn zessen waren. Naar de anderen werd daarna nog lange tijd gezocht met behulp van de kustwachthelikopter en meerdere reddingsboten.



De reddingswerkers moesten de zoekactie om 22.45 uur staken omdat het te donker werd. Vanochtend werd de zoekactie rond 06.00 uur weer hervat. Net als gisteravond bemoeilijkt een dikke schuimlaag de zoektocht. Op foto’s is te zien hoe reddingswerkers in de zee lopen en tot hun borst met schuim bedekt zijn.

Een ooggetuige meldde gisteravond dat het om een groep jonge surfers gaat, mogelijk rond de twintig à dertig jaar oud. ,,De overlevende vertelde dat ze verrast werden door een golf en ‘gespoeld’ werden. Er was overal schuim. Dan is het net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”

