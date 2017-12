Supertrots op een plekje in de top 75 van de Oliebollentest

reactiesDe winnaar van de AD Oliebollentest 2017 is Klootwijk in Rotterdam. De bakkerij voert de jaarlijkse lijst aan, waarbij iedere geteste oliebollenkraam de gelegenheid kreeg om te reageren op het jury-oordeel. Een greep uit de reacties.

Bakkerij Vliegendehond (3): ‘Wat geweldig deze derde plek! Hier zijn we trots op! We gaan dit vieren met al onze klanten!’

Echte Bakker Nijkamp (5): ‘Hoe geweldig is het om in de top 10 te staan van de 25ste editie! Dit bericht was voor ons al een groot feest! Voor ons kan 2017 niet meer stuk, op naar 2018! Ons motto is: Don’t give up.’

Gebakkraam Richard Visser (6): ‘Allereerst felicitaties aan winnaar Klootwijk. Ik weet hoe hard ze er voor hebben gewerkt. Verder ben ik apetrots dat het mij ook dit jaar is gelukt om Nederlands beste oliebollenkraam te zijn. Ook nu ga ik weer mijn uiterste best doen voor mijn klanten.’

Volledig scherm Oliebollenbakker Richard Visser bakt en verkoopt. © Frank de Roo

Dre’s Bakery (8): ‘Supertrots op dit resultaat, we hadden nooit durven dromen Brabants beste te zijn.’

Gebakkraam Dennis Smit (9): ‘Wij zijn supertrots ons weer te kunnen meten met de beste oliebollenbakkers van ons land.’

Gebakkraam Vlot (10): ‘Zeer verguld met het eindresultaat. Het belangrijkste ingrediënt blijft voor ons de liefde voor het product. Plaats 10 op de ranglijst is correct. We hadden graag wat hoger willen eindigen, maar in de derde testfase waren de oliebollen iets te vast. Wij zijn zeer tevreden met uw bevindingen.’

Stadsbakker (12): ‘Wij zijn enorm blij met deze uitslag en heel trots dat onze oliebol bij de top van Nederland hoort.’

Gebakkraam Richard Voets (13): ‘Dit jaar bestaan we 20 jaar. Ooit ben ik als 16-jarig jochie begonnen. Dit jaar was het dus al feest. Als Tilburgs Beste Oliebollenbakker en met Goud bij het Nederlands Bakkerij Centrum kan 2017 niet meer stuk.’

Bakkerij Jansen & Terpstra (14): ‘We zijn blij met de plaats die we behaald hebben. Liever hadden we in de top 10 gestaan, maar daar werken we aan.’

Bakkerij Jonker (15): ‘Ik ben supertrots op ons team en mijn vader met wie ik de oliebollen doe. Iedereen in de top gefeliciteerd. Het is mooi om te zien hoe de kwaliteit steeds beter wordt. En jammer dat oudjaar op zondag valt. Dan zijn wij gesloten.’

Oliebollenkraam Monique van Griensven (16): ‘Ik was vooraf hartstikke zenuwachtig en nu ben ik verschrikkelijk blij. Ik heb jaren gewerkt aan het verbeteren van mijn oliebollen en dan is dit toch de kroon op mijn werk.’

Gebakkraam Albers (18): ‘Wij zijn zeer verheugd over de uitslag! Hieruit blijkt dat de door ons geleverde inspanningen van het afgelopen jaar om tot een zeer goede oliebol te komen zijn vruchten heeft afgeworpen. In ons doel om Amsterdam van een topbol te voorzien zijn wij dit jaar geslaagd.’

Oliebollenbakkerij Smit (21): ‘Wij zijn wederom zeer verheugd. We doen dan ook ons uiterste best om constante kwaliteit te leveren.’

Gebakkraam Vermolen (23): ‘Trots en blij met de waardering en lovende woorden van het AD. Al meer dan 30 jaar krijgen wij deze waardering en complimenten van onze klanten in het mooie Statenkwartier. Wij hopen dit nog heel veel jaren voort te zetten.’

IJssalon Luciano (24): ‘Wat zijn wij ongelofelijk blij. Onze inzet heeft vruchten afgeworpen.’

De Oliebollenspecialist (33): ‘Het smaakpanel heeft bij de blinde keuring de smaakbeleving van olijfolie als vreemd gekwalificeerd. Dit wordt echter door onze klanten positief gewaardeerd, zodat wij als enige in Nederland ons blijvend willen onderscheiden door in olijfolie bakken.’

Oliebollen Gijs & Mien (39): ‘Wij zijn ontzettend blij dat onze inspanningen van het afgelopen jaar met zo mooi worden beloond.’

Gebakkraam Sidney Bischoff (40): ‘Dank. Ik ben er erg blij mee.’

Vroeg (43): ‘Vroeg is blij met de jury en vindt het een opsteker voor de branche dat er dit jaar zo veel goede oliebollen worden gebakken.’

Echte Bakker Vonk (50): ‘Wij zijn zeer in onze nopjes met dit resultaat. Op de dag van bemonstering draaiden wij voor de tweede keer met deze vernieuwde receptuur. Wat mooi om te zien dat onze oliebollen slechts 50 procent olie bevatten van wat gangbaar is! Inmiddels is de luchtigheid ook verbeterd, maar helaas te laat voor een vervolgtest. Wie weet in 2018.’

Oliebollen Bakkerij (56): ‘Graag willen wij u laten weten dat wij erg blij zijn met de beoordeling. Dit jaar zijn wij voor het eerst geopend en om dan zo beloond te worden geeft ons een gevoel van waardering. Fijn dat onze inzet wordt erkend.’

Gebakkraam Nico Sterrenberg (58): ‘We hebben de brief met een beetje zenuwen opengemaakt. Plaats 58, daar mag ik niet over mopperen.’

De Wateringse Oliebollenkraam (60): ‘De beste oliebol van het Westland. Daar zijn we erg blij mee, supertrots op het resultaat.’

Gebakkraam Nick Albers (61): ‘We zijn blij met het resultaat dit jaar. De lekkerste oliebollen van Aalsmeer zijn weer op de Ophelialaan te halen.’

Ron Hoppema (64): ‘Wij zijn zeer tevreden. Volgend jaar nog maar beter ons best doen. Het behalen van een top 10-plek lijkt op topsport, maar wel leuk om te doen.’

Wesley Smit (66): ‘ Zeer tevreden met het resultaat. Ik zie dit als een goed begin voor een nog betere toekomst.’

Bakkerij Koopmans (68): ‘Zoals de eindconclusie ook aangeeft, hebben we heerlijke oliebollen en daar ben ik trots op. Vanaf kerst en óók op 31 december zijn deze oliebollen weer verkrijgbaar in onze winkels in Almelo en Tubbergen.’

