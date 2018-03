Supertijd voor zonnepanelen: 'Nu doorpakken'

,,Dat gaat me te ver. Die cijfers verdienen een uitleg", zegt Sinke. ,,Die opbrengst is het gevolg van de grote hoeveelheid licht in combinatie met de lage temperatuur in die maand. Dat natuurlijke gegeven zorgde er - samen met het feit dat we nu gewoonweg meer zonnepanelen hebben in Nederland - voor dat we in februari tot die recordopbrengst zijn gekomen. Het is hartstikke mooi, en als dat het aanwezige enthousiasme over zonne-energie vergroot moeten we dat vasthouden, maar het is vooral een statistisch gegeven. We hebben het pas over zo'n 2,5% van de jaarlijkse stroomvraag die we nu met zonnepanelen invullen. We moeten het record daarom in breder perspectief zien. Daar ben ik overigens heel optimistisch over."