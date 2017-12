'Supermarktpersoneel heeft zin om ervoor te gaan'

De drukste periode van het jaar voor de Nederlandse supermarkten is in volle gang. Bij de Albert Heijn in Den Haag zijn ze er klaar voor. Volgens supermarktmanager Johan Roodenrijs is het personeel in de decembermaand extra gemotiveerd: ,,Mensen hebben meer energie en hebben zin om ervoor te gaan."