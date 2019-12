Supermarkten: ‘dreiging boeren om voedselvoorziening plat te leggen is ernstig’

updateDe supermarkten maken zich grote zorgen over de dreiging van boeren om hun distributie plat te leggen. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) bereidt een grote landelijke blokkade voor die de complete voedselvoorziening in Nederland moet ontregelen.

Dat dreigement is ernstig, stelt CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. ,,Hiermee wordt de consument geraakt die eerdere boerenprotesten nog met sympathie begroette. Bovendien treft het mede-ondernemers in de voedselketen die nu aan de vooravond van de drukste periode van het jaar staan.’’

De actie staat een week voor kerst op stapel. Het bestuur van FDF hakt maandagavond de knoop door. In interne praatgroepen worden de deelnemers alvast gemobiliseerd. Actievoerders moeten elk vijftig voertuigen groeperen, die zich vervolgens vanaf diverse verzamelplaatsen door het land verspreiden. Andere acties rondom de feestdagen zijn ook niet uitgesloten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. ,,Of alles tegelijk”, aldus FDF-voorzitter Mark van den Oever.

In een brief aan andere boeren schrijft de voorzitter over de belangrijke rol die zij spelen in de consumptiemaatschappij. ,,Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. (..) Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang.” Als hij schrijft over het belang van goed, gezond en bereikbaar voedsel, voegt hij daaraan toe: ,,Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort...”

Doelwit

Volgens RTV Oost roepen boeren in een groepschat van de actiegroep op tot het blokkeren van distributiecentra van Overijsselse supermarkten. Ze zouden de centra minimaal 48 uur willen blokkeren. Onder meer distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn zouden dan doelwit worden.

FDF krijgt steun van een van de organisaties achter de vreugdevuren in Den Haag. Die mogen dit jaar niet doorgaan omdat ze niet aan de veiligheidseisen van de gemeente kunnen voldoen. Volgens een woordvoerder Mischa Bouwer van FDF, nertsenfokker uit Laag-Soeren, heeft ‘de organisatie’ van een vreugdevuur de boeren vandaag benaderd. Of dat gaat om die in Scheveningen of de Haagse wijk Duindorp, is onduidelijk. De boeren krijgen ook al support van de bouwsector, verenigd in de stichting Bouw in Verzet.

Gevoelig moment

De dreiging komt op een gevoelig moment. Komende week gaan elf van de twaalf provincies akkoord met nieuwe beleidsregels. Een spoedwet Stikstof kreeg woensdag een kritisch onthaal in de Tweede Kamer. De boeren zijn nog steeds niet blij met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen, aldus Van den Oever.

Afgelopen oktober gingen boeren twee keer naar Den Haag: op het Malieveld demonstreerden ze tegen het regeringsbeleid. ,,Maar op het Malieveld bereik je niks’’, meent woordvoerder Mischa Bouwer van FDF, nertsenfokker uit Laag-Soeren. ,,Het Landbouw Collectief (waarin dertien boerenorganisaties, waaronder FDF, zich hebben verenigd, JvE) heeft ook gesprekken gevoerd met de minister, maar die hebben geen donder opgeleverd.’’

Met de blokkeeractie wil FDF politiek Den Haag ‘op haar knieën’ krijgen. Bouwer erkent dat de kans bestaat dat mensen niet alles in huis kunnen halen dat ze willen voor Kerstmis. ,,Dan moeten ze maar naar boeren om spullen te halen, zoals vroeger.’’

‘Bal bij Schouten’

Boeren en supermarkten staan aan dezelfde kant, benadrukken de bezorgde supermarkten. ,,Wij streven hetzelfde doel na: elke dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Nederland. Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij.’’