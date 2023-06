Superjacht met zwembaden en helikopter dobbert in Amsterdam: ‘Iedereen op de pont zat van: holy shit’

‘Rapper’ voelt zich geklei­neerd en slaat kunstgebit NS-medewerker in stukken

Voor Enschedeër Van de W. (28) is het leven vrij eenvoudig. Wordt hij met respect behandeld, dan is hij dat ook. Maar als hij gekleineerd wordt, dan is hij minder vriendelijk. Een NS-medewerker merkt dat in maart aan den lijve. Van de W. slaat hem zo hard dat zijn kunstgebit in stukken breekt.