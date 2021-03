Stuur geen kleren naar Afrika, en nog negen lessen van wereldverbeteraar Sander de Kramer

Uitreiking Four Freedoms Awards: geen koning op de eerste rij, maar achter de computer

30 maart MIDDELBURG - Normaal gesproken zit koning Willem-Alexander op de eerste rij als in de Nieuwe Kerk in Middelburg de Four Freedoms Awards worden uitgereikt. Morgenmiddag logt hij waarschijnlijk in op zijn computer in paleis Huis ten Bosch in Den Haag. ,,Zou zomaar kunnen”, zegt Sebastian Groothuis die het evenement voor de Roosevelt Foundation en de provincie Zeeland organiseert. ,,We kregen een telefoontje van het koninklijk huis hoe het evenement kan worden gevolgd.”