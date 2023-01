Stuntelen met online bankgedoe of die veel te hippe tv

Zwaar verminkte kip aangetrof­fen in plastic tasje: ‘Dit incident zal ik me tot in lengte van jaren blijven herinneren’

Medewerkers van Dierenambulance Gelderse Vallei werden zaterdagochtend opgeroepen na bizarre vondst in een parkje in Ede-Zuid. Een wandelaarster ontdekte langs in de omgeving van de de Diedenweg en de Berlagelaan een zwaar verminkte kip in een plastic tas van de Lidl. Even later werden nog vier gedode kippen aangetroffen.

28 januari