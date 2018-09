Studeren, loont dat nog wel?

,,We wilden weten of anno 2018 studeren nog de moeite waard is,'' zegt interim-hoofdredacteur Lisette van Eijk. Met een bus trok VICE langs de introductieweken in vijf studentensteden: Groningen, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Rotterdam. De nieuwe lichting studenten is nog overwegend positief. Studeren is de tijd van je leven en doorgaans goed voor je toekomst, al is nooit helemaal zeker wat je diploma in de praktijk waard is. Maar studeren levert ook stress en schulden op.



VICE ontmoette ook jongeren die níet in de collegebankjes willen gaan zitten. ,,Zij kiezen ervoor om te gaan werken of een onderneming te starten. Je hoeft natuurlijk niet te studeren.''



VICE wil met de Student Guide ook tips meegeven. ,,Want gaan studeren is voor veel jongeren toch een groot en angstaanjagend moment in het leven.'' Van Eijk denkt dat studeren een steeds hogere drempel krijgt. ,,Als je zelf niet veel geld hebt en alles moet lenen dan kan dat de toegankelijkheid van het onderwijs aantasten.''