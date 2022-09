Studentenvisa vermoedelijk voor illegale migratie gebruikt, hogescholen werken aan strenge eisen

Het gaat om jongeren uit landen als Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India en Nigeria die zich inschrijven voor een Nederlandse hogeschoolopleiding om zo een studentenvisum te bemachtigen, en vervolgens in de illegaliteit verdwijnen. Hoeveel studenten op deze manier naar Nederland komen, wordt niet geregistreerd. Wel is duidelijk dat hogescholen de aantallen aanmeldingen uit deze risicolanden de afgelopen jaren sterk hebben zien stijgen, tot soms honderden per instelling per jaar. Daarvan wijzen ze inmiddels het merendeel af.

Vorig jaar ging het vooral om studenten uit Bangladesh, zegt de IND. Het aantal Bengaalse studenten aan hbo-instellingen is de afgelopen jaren bijna verviervoudigd, blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. De IND doet extra onderzoek naar Bengaalse studenten in Nederland, omdat de dienst vermoedt dat velen hun studie hebben gestaakt en inmiddels als zzp’er werken.

Mensensmokkelaars

Om het fenomeen ‘verdwijnstudent’ tegen te gaan werkt de vereniging aan een richtlijn voor alle 36 aangesloten hbo-instellingen. Studenten uit risicolanden - zoals Bangladesh - moeten volgens de richtlijn onder meer het volledige collegegeld voorafgaand aan het collegejaar overmaken en bewijzen dat ze genoeg geld hebben om in Nederland te verblijven. Ook moeten ze via (online) intakegesprekken de instellingen van hun studieplannen overtuigen. Over de richtlijn is intensief contact met het ministerie van Onderwijs. Hogescholen mogen studenten niet op basis van alleen hun nationaliteit strenger beoordelen, omdat dit discriminatie is.