Studentenleven zonder feestjes: ‘Je begint elkaar enorm te missen’

De zon schijnt en de temperaturen schieten omhoog. Normaal gesproken reden voor studenten om massaal te gaan barbecueën in het park, bier te drinken op balkon of terras en vooral te feesten. Maar door de coronacrisis ligt ook het studentenleven compleet op z’n gat.

Van challenges op sociale media tot vrijdagmiddagborrels via Zoom: studenten verzinnen de gekste dingen om hun sociale leven te onderhouden. ,,Je begint elkaar gewoon enorm te missen’’, vertelt Aukje Hopmans, vice-voorzitter van de Groningse vereniging ASV Dizkartes. ,,Ik merk het ook aan de mensen om me heen. Ik ontvang regelmatig berichtjes van vriendinnen waarin staat dat ze het moeilijk vinden om zo lang zonder elkaar te zijn.”



Voor sommige studenten zijn de maatregelen ook nog niet helemaal duidelijk, vooral als het om huisgenoten binnen een studentenhuis gaat. Stefan Rietjens (23) is zo’n student. ,,Wij waren afgelopen zondag aan het barbecueën onderaan de flat, met alleen de tien mensen die in ons huis woonden. Voor de zekerheid hielden we ons aan de 1,5 meter afstand. Soms schiet dat er wel even bij in. Op dat moment maakte iemand uit de buurt een foto en stuurde die door naar de politie. Hierdoor hebben we twee boetes gekregen. We snappen nu nog minder van de regels. We zijn toch gewoon een huishouden, dus dat moet dan toch kunnen?”

De politie vindt echter dat de studenten met te veel mensen bij elkaar waren en dat ze zich niet aan de 1,5 meter afstand hielden. Daarom werd de boete voor het houden van te weinig afstand én samenscholing gegeven. Ook al wonen ze allemaal in één huis.



Strenge regels

Studenten proberen volgens Godelieve de Wijer, voorzitter van de Utrechtse studentenvereniging Unitas, wel degelijk zoveel mogelijk de maatregelen in de huizen door te voeren. ,,In de grote huizen die ik ken, gelden strenge regels. Als zij het huis uit gaan, mogen ze niet zomaar terugkomen. Ze willen de contacten buitenshuis echt beperken. Ik vind het goed dat de studenten daar zo streng in zijn. Hoe beter we dit doen, hoe sneller het hopelijk overgaat.”

Het Groningse Dizkartes zet vol in op de informatievoorziening aan hun leden. ,,We willen zoveel mogelijk onduidelijkheden weghalen door vragen te beantwoorden en daarom zijn we vaak persoonlijk in contact met de Landelijke Kamer voor Verenigingen’’, laat vice-voorzitter Hopmans weten. ,,Zij raden ons bijvoorbeeld aan om niet met huisgenoten de straat op te gaan; zoiets communiceren we meteen door naar de leden.”

Online-evenementen

Terwijl de verenigingen dus druk bezig zijn om de huidige maatregelen zo goed mogelijk na te leven, moeten ze zich ook al beraden op de toekomst. De besturen proberen er bijvoorbeeld alles aan te doen om leden bij de vereniging te houden. ,,Dat is nu mijn grootste prioriteit, ze moeten zich verbonden blijven voelen”, legt Unitas-voorzitter De Weijer uit. ,,Wij zorgen bijvoorbeeld dat bepaalde activiteiten online doorgaan. Aankomende week staat een pubquiz op de planning. Dat wordt chaos, maar wel leuke chaos.”

Ook Hopmans verzint creatieve bezigheden voor haar leden bij Dizkartes. ,, We starten challenges op social media zodat mensen elkaar aansteken om actief te blijven. Het is dan heel leuk om te zien wat iedereen bedenkt. Sommige zijn nu bijvoorbeeld bezig met een Crazy 66, bedacht omdat het aankomend jaar ons zesde jubileum is. Zij moeten dan 66 opdrachten uitvoeren en als dat lukt krijgen ze 150 muntjes voor het lustrum.”

Volledig scherm Delftse studenten verrassen ouderen met tulpen. © PR-foto

Verjaardag

De evenementen zijn de komende maanden natuurlijk afgelast. Alleen de belangrijke activiteiten proberen de verenigingen door te schuiven, zo ook Circumflex uit Maastricht. Zij zouden eigenlijk in april de verjaardag van de vereniging vieren. Er wordt nu gekeken of ze dat nog kunnen verplaatsen. ,,Mocht dat niet gaan, dan nemen we ons verlies’’, stelt voorzitter Stan van der Vleuten. ,,Ik denk dat we ook niet te veel moeten doorschuiven naar volgend jaar, anders wordt dat een heel rommelig jaar voor het nieuwe bestuur en de leden. Het vervelende op lange termijn zijn de financiën. Nu is er nog niks aan de hand, maar uiteindelijk gaan we natuurlijk wel weer kosten maken en als er dan geen inkomsten zijn, is dat niet te doen.”