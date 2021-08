Studentenhuisvester: ‘verbod regenboogvlaggen in Amsterdamse studentenflat moet van brandweer’

Video Onderzoek: opleiden mbo’ers levert maatschap­pij veel geld op

23 augustus Wat levert iedere euro, die de samenleving in een leerling of student steekt, op? Dat is al decennia dé vraag in onderwijsland. Curio, een grote beroepsopleider in West-Brabant, liet dat uitrekenen. Daaruit blijkt dat bij iedere mbo-student die een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behaalt, de opbrengst zeker drie keer zo hoog is als de investering.