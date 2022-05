Studenten tevreden met studie ondanks nasleep corona

Eerst het goede nieuws: de crisis heeft dan veel studenten emotioneel tot wanhoop gedreven, maar over hun opleiding in die moeilijke tijd heeft het merendeel weinig te klagen. De peiling, gehouden in de eerste maanden van dit jaar onder meer dan 286.000 studenten, toont aan dat 71 procent zegt (zeer) tevreden te zijn met de gekozen opleiding. Nog geen een op de tien (9 procent) vindt het (helemaal) niks.

Ook dit collegejaar moesten de universiteiten en hogescholen de deuren tijdelijk sluiten vanwege het virus en het onderwijs werd daarnaast geplaagd door restricties qua groepsgrootte en onlinevarianten. Verder brachten veel medewerkers en studenten verplicht tijd thuis door na een besmetting.

Complimenten

Toch is het leeuwendeel te spreken over de sfeer op hun opleiding en de studiebegeleiding. ,,Grote complimenten dus voor iedereen die betrokken is geweest en op deze manier de onzekere periode is doorgekomen. Dit geldt voor het onderwijsveld, maar ook zeker voor de studenten die het niet altijd gemakkelijk hebben gehad”, zegt Ingrid Kolkhuis Tanke, directeur-bestuurder Stichting Studiekeuze123. Deze onafhankelijke stichting, die de enquête al sinds 2009 houdt, wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs.

Opvallend is verder dat ‘slechts’ 65 procent van de hbo-studenten (zeer) tevreden is over de aansluiting van hun studie op de beroepspraktijk, terwijl hun opleiding daarvoor juist op de wereld is. Bij universitaire studenten ligt het tevredenheidspercentage nog iets hoger, op 67 procent. In het algemeen zijn hbo’ers veel minder enthousiast over hun opleiding dan wo’ers, of het nu gaat om studies in de sector onderwijs, techniek, economie of recht.

Een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen is wel blij met de 65 procent van de hbo’ers die wel tevreden is over de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het is volgens hem toch het overgrote deel van de studenten. ,,Het is door de coronacrisis en het afstandsonderwijs moeilijker geweest om contact te houden met organisaties en bedrijven dan vóór de crisis. Bovendien zijn studenten die minder tevreden zijn over de aansluiting op de arbeidsmarkt vaak degenen die daar nu nog geen ervaring mee hebben.”

Reactie onderwijsminister Robbert Dijkgraaf: ,,Het is goed om te zien dat studenten over het algemeen dezelfde tevredenheid ervaren als voor de pandemie, ondanks alle tegenslagen de afgelopen jaren. Het is ook een compliment voor de veerkracht van deze generatie. De instellingen hebben hierin ook een hele positieve rol gespeeld en dat valt terug te zien in de resultaten van de Nationale Studenten Enquête. Daarbij is het wel belangrijk aandacht te blijven houden voor studenten die het moeilijk hebben gehad of nog steeds hebben.”

Studenten die een landbouwopleiding volgen scoren als het gaat om tevredenheid het hoogste, met gemiddeld 83 procent. Freek Rebel, instellingsdirecteur van Aeres Hogeschool, denkt dat studenten bij de start van deze opleidingen een goed beeld hebben van wat het toekomstige werk inhoudt. Bovendien zijn zij tijdens hun studie nauw betrokken bij het werkveld via praktijkopdrachten, excursies en stages.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten van de opleidingen binnen economie en recht het minst tevreden zijn over hun opleiding. Het gaat hier vaak om algemene en populaire studierichtingen, waardoor studenten weinig focus ervaren en vaak moeten deelnemen aan massale hoorcolleges.

Belangenbehartiger Universiteiten van Nederland vindt het goed om te zien dat studenten ook in coronatijd zo tevreden zijn over hun opleiding. ,,Dat is een groot compliment aan iedereen die zich heeft ingezet om het onderwijs door te laten gaan, ondanks alle beperkingen en onzekerheden van de coronamaatregelen.”

