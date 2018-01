Studenten spreken opnamen Rambam over misstanden bij ontgroening tegen

De door zogenaamde ‘undercoverfeuten’ gemaakte beelden die Rambam liet zien van de ontgroening door twee studentenverenigingen werden vooraf omschreven als ‘zeer zorgwekkend’. Na uitzending van de opnames spraken twee betrokken studenten de interpretatie van Rambam tegen. ,,Absoluut niet waar’’, zei een van hen gisterenavond bij Jinek.



In de gefilmde taferelen is te zien hoe studenten als vee worden opgedreven, bespuugd, met eten volgepropt en worden afgeblaft. ,,De komende twaalf dagen worden de zwaarste en meest uitdagende in jullie nutteloze bestaan’’, zegt een van de corpsleden. ,,Jullie kunnen het wel! Hoe meer wij onze stem verneuken, hoe linker we worden! Dan moeten we andere shit gebruiken om jullie duidelijk te maken wat we willen.’’



Een aspirant-lid in Rotterdam vertelt hoe hij naakt in de kou moest staan, in de rij voor de douche. ,,Zodra je iets fout deed, werd je aan je kraag gesleurd'', vertelt hij. Hij verhaalt over een feut die na een klap tegen zijn gezicht tegen een paal viel. De ontgroeningscommissie zou, zelfs toen de jongen buiten bewustzijn was, nog een minuut tegen hem hebben staan schreeuwen. Hij zou zich na behandeling in het ziekenhuis, en voorzien van een fors hoofdverband, weer bij de anderen hebben gevoegd.