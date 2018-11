Studente (23) in Amsterdam beschoten vanaf 285 meter afstand

De 23-jarige vrouw zat op haar bed in haar studentenkamer rond 21.00 uur Netflix te kijken, toen zij plotseling een klap hoorde en iets tegen haar hoofd voelde. Tellen later stroomde er bloed over haar gezicht. Ze blijkt aan de dood te zijn ontsnapt: een kogel die door het raam naar binnen werd geschoten schampte haar hoofd. De buitenlandse studente woont op de achtste verdieping van een flat aan de Daalwijk. Wie de dader is en waarom de kogel werd afgevuurd, is niet bekend.

285 meter

In de uitzending van Opsporing Verzocht blijkt dat het mogelijk is dat er vanaf de grond is geschoten, maar ook vanuit een auto of een hoger gelegen locatie behoort tot mogelijkheden.



Het lijkt er niet op dat er gericht is geschoten op de kamer van de studente. Naar schatting is er vanaf ongeveer 285 meter afstand geschoten op de woning vanuit de omgeving van de Dolingadreef, de Bernard Shawsingel en de Alfred Döblinstraat.



De studente werd naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen en kort daarna weer ontslagen. Maar door het bizarre incident is ze zo bang geworden dat ze haar studie heeft afgebroken en naar haar geboorteland is vertrokken. Waar ze vandaan komt, is niet bekend gemaakt.