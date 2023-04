Student uit Roosendaal bevrijdt mensen uit trein: ‘Pas toen ik thuiskwam, hoorde ik dat er iemand was overleden’

Akrouh zat op school in Roosendaal, maar woont en studeert in Den Haag. Toen hij ’s nachts in de trein zat, wat op zijn telefoon zat te kijken, werd het ineens zwart in de trein. ,,Alles was donker. Je zag alleen van die lichtvonken. Je hoorde geschreeuw”, zegt hij tegen de NOS.

Samen met andere passagiers zoekt hij een uitweg, maar hij bekommert zich ondertussen ook over mensen die gewond zijn. ,,Everybody let’s go! Are you okay? Are you okay?”, klinkt het bij de opnames die hij maakte. De paniek is groot: ,,First out! First out!”

Akrouh slaagt erin om met andere passagiers een deur naar het andere treinstel open te krijgen. ,,Ik was bang dat er explosies zouden ontstaan, dus sprong ik direct de trein weer in en zag dat er drie gewonden waren.”

Terug in de trein hoort Akrouh dat iemand in nood is. ,,Ik hoorde heel zachtjes: help, help.” Het is de machinist die vastzit in zijn cabine. De student krijgt de deur open en bevrijdt hem. ,,Hij was gewond en kon niet meer lopen. Maar het eerste wat hij zei was: ‘Hoe gaat het met de passagiers? Met de reizigers.”

Akrouh hoort ook een vrouw om hulp roepen. Hij gaat naar haar toe, haar partner is bij haar. ,,Ik kan echt niet slapen als ik weet dat er nog een vrouw binnen zit met wie iets fataals kan gebeuren. Ik ben daarna doorgegaan, want er waren nog meer mensen in de trein. En ook voor hen moet ik er zijn, zo simpel is het.”



Ondertussen belt hij 112 en krijgt instructies. ,,Ik was zo geschrokken. Ik heb nog een meneer moeten ondersteunen, zijn benen waren net spaghettislierten. Hij had enorm veel pijn en sprak niet goed Nederlands.”

Als de politie er is, moet de Roosendaler ook vertrekken. Hij wordt bij omwonenden ondergebracht. ,,Ik vond dat zo vreselijk. Ik zat daar, ik denk in een soort van nashock. Maar mijn nashock zei dat ik mensen moest helpen. Pas toen ik na een hele tijd thuiskwam, hoorde ik dat er iemand was overleden. En dat vind ik zo... Ik sta er nog steeds van te trillen.”

Nu is hij thuis in Den Haag en dringt de impact pas echt tot hem door. ,,Ik heb een enorm mooie engel op mijn schouder gehad. Die op dat moment heeft gezegd: ik zal er voor jou zijn...” Hij laat een pauze vallen: ,,Maar helaas niet voor iedereen.”

Volledig scherm Passagier filmt ontsnapping na treinongeval in Voorschoten © ADR