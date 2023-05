Student overleden na val uit raam hotelschool Maastricht

Hoe huisarts mikpunt op internet werd, omdat familie het niet eens was met doodsoor­zaak

Van de ene op de andere dag was Robert-Jan van Rijn doelwit van een heftige lastercampagne. En dat terwijl hij dacht naar eer en geweten zijn werk als huisarts te doen. Helaas staat zo’n geval van een ontspoorde klager niet op zichzelf, zegt hij. ,,In dit vak word je bijna dagelijks geconfronteerd met boze of ontevreden mensen, die via een omweg hun zin proberen te krijgen.’’