Student Daniël (20) zou het helemaal maken als journalist, maar stierf aan meningokokken W

Nadjla (29) komt op voor lot Afghanen: ‘Ik heb hier wél een stem en die zal ik laten horen’

29 augustus Duizenden mensen kwamen gistermiddag naar de Dam in Amsterdam om de regering op te roepen Afghanen in nood te helpen. Nadjla Akbari (29) is een van de gezichten achter het protest. Op haar zesde liet ze Afghanistan noodgedwongen achter zich en belandde ze na omzwervingen met haar gezin in Duiven. ,,Ik heb meegemaakt hoe het is te vluchten en een nieuw bestaan op te bouwen. Ik kreeg die kans wél.’’