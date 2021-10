Structureel kankerverwekkend gas geloosd in meren Flevoland

Nedcar doet aangifte tegen actievoer­ders die folie van bomen trokken om vleermui­zen onderdak te geven

24 oktober Zo’n 25 actievoerders hebben zaterdagmiddag folie verwijderd dat om bomen was gewikkeld in het Sterrebos naast Nedcar in Born. De actievoerders deden dat om vleermuizen de mogelijkheid te geven in de bomen te overwinteren. De autoproducent heeft aangifte gedaan tegen de actievoerders.