Stroomnet kraakt in z’n voegen, wat kunnen we doen? ‘Zet windparken uit op piekmomenten’

Onderwijs­in­spec­tie: Asielkinde­ren groeien op in onveilige omgeving, zitten soms lang zonder onderwijs

De Nederlandse overheid geeft kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers onvoldoende veiligheid én te weinig mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Deze kinderen groeien op in een ‘onveilige omgeving’, stelt de Inspectie van het Onderwijs vast in een kritisch rapport over gezinslocaties.