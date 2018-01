Strooiwagens voortaan online te volgen met tracker

Op de kaart is te zien dat Rijkswaterstaat deze winter tot nu toe een kleine 62 miljoen kilo zout over de Nederlandse wegen heeft gestrooid en dat alle 546 strooiwagens van Rijkswaterstaat bij elkaar bijna 1 miljoen kilometer hebben gereden. Op de vernieuwde site is nu ook de neerslagradar van het KNMI in de kaart geïntegreerd en is de temperatuur van de wegen zichtbaar.