Strooiwagens rukken uit voor bestrijden gladheid door winterse neerslag

Aan het begin van de middag begonnen strooiwagens preventief te strooien in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Er is volgens Rijkswaterstaat sinds 14 uur al zo'n 482 ton zout gebruikt.

Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers in het midden en oosten van het land rekening houden met gladheid door winterse neerslag. De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt alert te zijn en waar nodig al het materieel in te zetten om de gladheid te bestrijden. In een aantal gemeenten, waaronder Emmen, zijn de strooiploegen vanavond uitgerukt. Deventer, Eersel, Heusden en Oosterhout melden op Twitter dat ze op alle hoofdroutes preventief gaan strooien in verband met de verwachte gladheid.

In het oosten van het land bleef vanavond een klein laagje sneeuw op de auto´s liggen. De verwachting is dat het ook in Zuid-Limburg wit zal worden. Rijkswaterstaat drukt mensen op het hart voorzichtig te rijden - ,,vooral ook degenen die Sinterklaas vieren", zegt een woordvoerster. In de kustgebieden van Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Groningen wordt geen gladheid verwacht. In het oosten van het land bleef vanavond een klein laagje sneeuw op de auto´s liggen. De verwachting is dat het ook in Zuid-Limburg wit zal worden.

De gladheid wordt veroorzaakt door een gebied met neerslag dat sinds het eind van de middag van noord naar zuid over het land trekt. Dat kan regen zijn, maar ook hagel, (natte) sneeuw of zelfs ijzel. Daarnaast kan de mist die hier en daar nog hangt, aanvriezen.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers onder winterse omstandigheden goed voorbereid op weg te gaan, onder andere door: De weersverwachting en verkeersinformatie extra goed in de gaten te houden; de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen: snelheid matigen, voorzichtig rijden, niet onnodig van rijstrook wisselen en voldoende afstand houden; rekening te houden met een langere reistijd en ruimte te maken voor de strooiwagens.

Vliegverkeer

Mensen die vandaag met met vliegtuig reizen of reisden hebben of hadden veel last van dichte mist. Veel vluchten van en naar Schiphol en Eindhoven Airport liepen vertragingen op, andere gingen helemaal niet. KLM alleen al moest 29 (voornamelijk Europese) vluchten annuleren. Volgens een woordvoerster van Schiphol ging het aan het einde van de middag weer de goede kant op, de mist trok daar op.

In de omgeving van Eindhoven zorgt de mist vanavond nog steeds voor problemen. De hele dag al moesten vluchten die op Eindhoven Airport wilden landen uitwijken naar onder meer Schiphol. Passagiers zijn met bussen naar andere luchthavens gebracht en op de luchthaven is het drukker dan normaal gesproken, met mensen die wachten of ze mogelijk alsnog kunnen vertrekken. Een aantal vluchten kon helemaal niet vertrekken.