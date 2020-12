Strooiwagens gaan de weg op: het wordt koud, mistig en glad vannacht

Terwijl op de hoogste heuveltoppen in het zuiden van Limburg op deze oudejaarsdag nog wat natte sneeuw is waargenomen, lijkt het tijdens de jaarwisseling zo goed als overal droog te blijven. Alleen een enkele bui vanaf zee kan het land opkomen, maar dat lijkt vooral na middernacht het geval te zijn. ,,Omdat het regelmatig weet op te klaren, kan het ook flink afkoelen", waarschuwt weerman Raymond Klaasen.



Volgens Weerplaza gaat het vannacht, voor middernacht, licht vriezen en dan kan her en der gladheid voorkomen. Uiteindelijk komt de temperatuur in een groot deel van het land onder de nul graden uit. ,,Daarbij is een lokale -3 of -4 graden niet uitgesloten", aldus Klaassen.



,,Omdat veel wegen nog nat zijn, is lokale gladheid niet uitgesloten. Een eventuele regenbui kan vannacht in het noorden en noordwesten ook voor gladheid zorgen. De regen kan namelijk vallen op een koud wegdek met bevriezing tot gevolg. Ook kan het eventuele verkeer vannacht en morgenochtend last ondervinden van plaatselijke mistbanken.”