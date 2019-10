Strijd om inmiddels dode kip Jip gaat bijna vier jaar later door in hoger beroep

Dierenactivist Sandra van de Werd stond vandaag voor het gerechtshof in het Paleis van Justitie voor het hoger beroep in de zaak om Jip de kip. De kip, die onderdeel was van een schoolproject van een student van de Theaterschool, werd in januari 2016 door Van de Werd meegenomen uit zijn hok in de hal van de school.

Doel van het project waarbij de kip in de hal van de school werd gehouden, was het bewustzijn over de vleesconsumptie onder de studenten bevorderen. De activist was het niet eens met de manier waarop de student dat bewustzijn probeerde te creëren; medestudenten konden stemmen of Jip mocht blijven leven of dood gemaakt moest worden. Ze haalde de kip uit haar hok, legde er een plakje vegetarische kipstukjes en een pamflet voor in de plaats en ging er met de kip vandoor.

De politierechter schoof de ethisch ingewikkelde zaak al snel door naar de meervoudige kamer, die in december 2018 oordeelde dat Van de Werd schuldig was aan diefstal van de kip. De dierenactivist kreeg echter geen straf omdat het zo lang had geduurd voordat de zaak voor de rechter kwam.

Hulpbehoevend

Van de Werd ging in hoger beroep, omdat de rechter had geoordeeld dat de kip niet dermate hulpbehoevend zou zijn geweest dat het haar actie de kip mee te nemen rechtvaardigde. Sandra van de Werd: ,,Als iemand een dier in eenzaamheid opsluit en daarmee een pervers spel op leven of dood speelt, zoals dat bij kip Jip is gegaan, is dat dier wel degelijk hulpbehoevend. Haar hing de dood boven het hoofd.”

Tijdens de zitting in hoger beroep eiste de advocaat-generaal vrijdag dat het hof de beslissing van de rechtbank zou overnemen. De advocaat van Van de Werd verzocht het hof Van de Werd volledig vrij te spreken, omdat de kip wel degelijk hulpbehoevend zou zijn geweest en dat van de Werd daarom niets meer dan haar maatschappelijke plicht vervulde. De uitspraak van het hof volgt over twee weken.