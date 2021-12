Streep door je skivakantie door Duitse maatregelen: ‘Kwart van kerstreserveringen kwijt’

Niet alleen de skivakantie in Oostenrijk en Zwitserland dreigt niet door te gaan. Ook de mensen die de kerstvakantie in Duitsland wilden doorbrengen, zetten een streep door de vakantie. Belangrijkste reden: kinderen moeten volgens het huidige reisadvies eerst vijf dagen in quarantaine.

,,Een kwart van de reserveringen met kerst ben ik al kwijt’’, zegt Judith van Zon van Hotel resort Winterberg in de gelijknamige populaire Duitse skibestemming. De hele dag hangt ze aan de lijn met gasten over wat precies de regels zijn in Duitsland.

Eén regel sprong er de afgelopen week uit: omdat Nederland wordt aangemerkt als hoogrisicogebied, moet iedereen die niet gevaccineerd is - en dus ook jonge kinderen - vijf dagen lang in quarantaine. Hoewel er ook veel onduidelijkheid was over de regel, zorgt het ervoor dat verschillende vakantieparken in allerijl de gezinnen hebben geïnformeerd die in december zouden afreizen. ,,Gelukkig hebben we hen een mogelijkheid om om te boeken kunnen geven’’, zegt Baptiste van Outryve van Roompot, waar de regel ook bekend is. ,,Andersom zijn er ook in Nederland strengere regels, zodat we Duitsers die dat willen een plek in eigen land kunnen aanbieden.’’

Omboeken naar park in Nederland

Bij Centerparcs klinkt een zelfde verhaal. ,,Die quarantaine van vijf dagen is natuurlijk heel lastig om aan te voldoen. We krijgen er veel vragen over. Als mensen dat willen, dan boeken we een reis om naar een park in Nederland. Groot voordeel van ons is dat de beleving op veel parken gelijk is’’, zegt Martijn Tabak van Centerparcs. ,,We merken dat mensen sowieso al veel meer in eigen land boeken.’’

Gezinnen moeten skivakantie annuleren

Maar wie wil skiën, kan dat natuurlijk niet in Nederland doen. In wintersportplaats Winterberg - er ligt inmiddels sneeuw op de piste - komt de klap dan ook harder aan. Tal van gezinnen hebben nu al hun streep door de vakantie gezet, omdat anders de opzegtermijn was verlopen. Er was veel onduidelijk, vertelt Van Zon. ,,En je merkt dat het voor sommigen al te veel is dat ze nu een formulier ‘anreiseanmeldung’ in moeten vullen als ze naar Duitsland willen.’’

Ook onduidelijkheid over regels

Wat precies de regels zijn, blijft lastig te achterhalen. En dat zorgt voor verwarring. Volgens Van Zon heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen inmiddels besloten dat kinderen toch niet in quarantaine hoeven. ,,Dat ga ik dus zo snel mogelijk op mijn website plaatsen, zodat hopelijk de gezinnen het met oud en nieuw toch aandurven.’’ Of het klopt, is echter de grote vraag. Vertegenwoordigers van de deelstaat kunnen net als woordvoerders van de toeristenorganisaties niet precies duidelijk maken hoe het zit.

Voor toeristen is er voorlopig maar een optie: vasthouden aan het officiële Nederlandse reisadvies. En op de website van de rijksoverheid staat onomwonden: ‘Reizigers die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben gaan na inreis in Duitsland in quarantaine. Dit geldt ongeacht de leeftijd.’

'Bedrijven die het niet gaan redden’

Een tegenvaller dus voor de vele toeristische bedrijven. Net als in Nederland zijn er in Duitsland wel compensatieregelingen voor ondernemers. ,,Maar dat dekt natuurlijk niet alles‘’, zegt Van Zon. ,,Er zijn ook bedrijven die het niet gaan redden.’’