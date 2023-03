Streekvervoer staakt ook op verkiezingsdag, daarna tijdelijk geen acties

Dat hebben de vakbonden bekendgemaakt op een grote manifestatie in Utrecht waar honderden stakende chauffeurs aanwezig zijn.

Eerder op de dag had FNV-bestuurder Marijn van der Gaag al gezegd dat de partijen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) min of meer de opdracht hebben gekregen om weer in gesprek te gaan. De staatssecretaris stelde ook twee procesbegeleiders beschikbaar om de vastgelopen cao-onderhandelingen weer op gang te helpen.