Strandtenthouder: Het is vandaag vechten om terrasstoel

Vandaag wordt weer een prachtige zonnige dag, gisteren was het volgens André Triep, voorzitter van de Vereniging van Strandtentexploitanten (VvS), zelfs ‘vechten om terrasstoelen’ op het strand. ,,In mijn eigen tent in Scheveningen was het gekkenhuis: we hadden zo’n 800 mensen over de vloer, normaal zijn dat er op een oktoberzondag honderden minder.’’

Ook vandaag verwacht Triep behoorlijk wat drukte langs de Noordzee; in Zuid- en Midden-Nederland is het herfstvakantie. ,,Het strand is natuurlijk niet een van de vaste familie-uitjes in het najaar, maar met dit weer zouden gezinnen hun plannen best eens kunnen veranderen. Iedereen heeft het gevoel: dit zou zomaar het laatste zonnetje kunnen zijn.’’

Triep heeft met zijn zaak in Scheveningen overigens geluk. Hij kan nog profiteren van de laatste mooie dagen, omdat hij een vergunning tot 1 november heeft aangevraagd. ,,Ik ga volgende week pas inpakken, maar de verhuiscontainers staan al wel klaar.’’

Veel strandtenthouders hebben maar een vergunning tot 1 oktober: zij profiteren niet meer van deze korte indian summer. Jammer, zegt Triep, omdat het strandseizoen 2017 best tegenviel, en nee, dat is geen standaard mopperige strandtenthoudersriedel. ,,Ik zit al veertien jaar in de business en dit was echt het matigste seizoen tot nu toe. Juni was goed, maar juli en augustus vielen bar tegen.’’

Volgens Michiel Severin van Weerplaza vestigt Nederland vandaag een warmterecord. In het zuid-oosten wordt het zelfs 26 graden. Severin: ,,Het is maar twee keer eerder gebeurd dat het in deze periode zo warm werd. Het datumrecord is 24,2 graden en is gevestigd in Maastricht. Dat staat al sinds 1949: 68 jaar.''