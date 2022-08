Strandspullen nog niet naar zolder: volgende week mogelijk opnieuw tropische hitte

Vandaag hebben we te maken met regen- en onweersbuien, waardoor er hoogstwaarschijnlijk een einde komt aan de landelijke hittegolf van de afgelopen acht dagen. Regionaal kan de hittegolf overigens nog wel even aanhouden. De buien kunnen op sommige plaatsen heftig zijn, waardoor wateroverlast op de loer ligt. Echt koel wordt het volgens Meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza overigens nog niet, want vanwege de hoge luchtvochtigheid voelt het buiten klam aan. ,,Zeker als de zon even door de wolken heen breekt, kan het gevoelsmatig vijf graden warmer aanvoelen.’’

Morgen wordt een redelijk droge en warme overgangsdag, maar vanaf vrijdag draait de wind naar het westen en krijgen we te maken met koelere lucht en buien. In het weekend wordt het niet warmer dan 24 graden en ‘kabbelt’ het volgens Knol ‘een beetje voort’. Zaterdag is het grotendeels droog en zondag neemt de kans op een bui weer toe. Ook maandag is het nog wisselvallig.

Maar dat wil dus niet zeggen dat de zomer voorbij is. Volgens WeerPlaza wordt het in de loop van volgende week droger en warmer. Er is volgens Knol een aantal weermodellen waarbij de temperatuur opnieuw fors oploopt, zelfs tot tropische waarden. ,,Er is wel veel spreiding in de modellen, dus we moeten nog even afwachten. Er zijn ook scenario's met normaal zomers weer met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Het hangt uiteraard ook af van bijvoorbeeld de wind en de vraag of er nog hitte uit Zuid-Europa onze kant op komt.’’

Nationaal Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan is vanaf vanmorgen 09.00 uur niet meer van kracht, meldt het RIVM. Omdat het de komende dagen nog wel zomers warm blijft. blijft het instituut voor volksgezondheid samen met het KNMI scherp op nieuwe hete periodes, waarbij het Hitteplan mogelijk opnieuw moet worden ingesteld.

Het was dit jaar de tweede keer dat het Nationaal Hitteplan werd geactiveerd. Ook in juli was het raak. Het komt overigens vaker voor dat het hitteplan meerdere malen per jaar in werking treedt. In 2019 werd het plan zelfs drie keer afgekondigd.

De stranden én parkeerplaatsen bij de stranden stroomden afgelopen weekend vol: