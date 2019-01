Stranden Vlieland en Terschelling bezaaid met spullen uit aangespoelde containers

In totaal heeft het schip ongeveer dertig containers verloren, meldt de Nederlandse kustwacht. Die vliegt momenteel boven de eilanden op zoek naar meer containers. Dat is lastig want er staat veel wind en er is een golfhoogte van zo'n 2.5 meter. Tractoren proberen ondertussen de containers van de stranden te verwijderen.



Rond 10.45 uur vanmorgen waren er volgens de kustwacht achttien containers gelokaliseerd: drie op Vlieland, vier op Terschelling en de rest tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het schip verloor de containers in de wateren boven het Duitse eiland Borkum. Door de stroming en wind belandden tot nu toe vijf ervan op Vlieland en Terschelling. Het schip kan circa 19.000 containers vervoeren.



Op de stranden van beide eilanden was het vanmorgen al flink druk. Veel eilandbewoners zijn met trekkers auto's en karren op het strand om alles op te ruimen en in te laden, vertelt een ooggetuige.



‘Vandaag jutten op het strand! Wat een strandvondst op Vlieland vandaag’, schrijft de VVV van Vlieland op hun Facebookpagina, waar ze ook tientallen foto's van de aangespoelde spullen plaatsen. In principe mogen mensen de aangespoelde spullen niet meenemen, aangezien er een eigenaar is, maar dit gebeurt volgens een woordvoerder van de kustwacht momenteel wel massaal.



Het is volgens de woordvoerder aan de gemeente om actie te ondernemen tegen het meenemen van de aangespoelde spullen, waaronder IKEA-meubels die nog in de verpakking zitten, speelgoed, auto-onderdelen, gloeilampen en stoeltjes. Op foto’s op Twitter is onder meer ook te zien dat iemand een flatscreen-tv meesjouwt.