Strandbezoekers vergapen zich in de nacht aan magische, blauwe gloed in het water

Op Twitter deelden mensen veelvuldig beelden van het blauw oplichtende water. De zeevonk was te zien vanaf de kust in het Belgische Knokke tot aan Terschelling. Dat meldt het Twitteraccount ZevonkAlert, dat alle meldingen bijhield.



Zeevonk (Noctiluca scintillans) is een eencellig beestje, een zogeheten zweephaardiertje, die algen eet. Het heeft een lichtgevend enzym dat actief wordt bij beweging door bijvoorbeeld golfslag. Een chemische reactie veroorzaakt dan het blauwe licht.



Het natuurverschijnsel komt bijna elk jaar voor bij warm, zonnig, windstil weer. ,,De alg licht op wanneer water in beweging komt. Op de foto zullen er golfjes geweest zijn of steentjes in het water zijn gegooid, waardoor je het blauwe licht ziet.’’, legde Ben Lankamp van Weerplaza vorig jaar al eens uit.



De algen geven niet onbeperkt licht: als zeevonk ‘tot bloei komt’, maakt de alg het pigment caroteen aan, ook wel het ‘worteltjespigment’ genoemd. Zodra zeevonk in dat stadium is, geeft het geen licht meer ‘s avonds. Gelukkig hebben we dan de foto's nog.