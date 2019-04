Stralend lenteweer: zondag eerste officiële warme dag

‘Vertrouwe­lin­ge multimiljo­nair werkt helemaal niet voor AIVD’

17:50 Rian van Rijbroek, de vriendin van Quote 500-miljonair Gerard Sanderink, heeft nooit voor de AIVD gewerkt, in tegenstelling tot wat ze zelf suggereert. Dat meldt de NOS op basis van onderzoek. Eerder kwam de vrouw al in opspraak na een optreden bij Nieuwsuur en wegens plagiaat in een boek over cybercrime.