Straks zal het ijs weer smelten, net als de geloofwaardigheid van deze politici

De aanhoudende sneeuw plaagt momenteel basisscholen, het openbaar vervoer en voetbalwedstrijden, en zo is er nog wel meer, maar het politiek populisme laat zich door niets of niemand tegenhouden. Dat bleek aan het begin van deze week, toen de meteorologen eensgezind hadden voorspeld dat de strenge vorst, die we jarenlang in deze mate moesten missen, voorlopig in ons land zou blijven, misschien wel tot het einde van de maand, als het even meezat.